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Белоусов отметил заслуги частей, освободивших Песчаное и Розовку

Глава оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за верность долгу и успешное выполнение поставленных перед ними задач.
2024-07-24 01:50:29
© Фото: Vyacheslav Prokofyev Kremlin Poo Keystone Press Agency Global Look Press

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, бойцы которых участвовали в освобождении населенного пункта Песчаное в зоне спецоперации.

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка с освобождением от врага населенного пункта Песчаное. В результате решительных действий противник, понеся потери, отступил дальше на Запад», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ходе боев за населенный пункт военнослужащие полка продемонстрировали мужество, героизм и самоотверженность. За это свыше тысячи защитников Отечества были отмечены госнаградами и знаками отличия. Кроме того, Министр обороны поздравил личный состав 13-го гвардейского танкового Шепетовского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова II степени полка.

«Продолжая наступление на Богуславском направлении, воины-танкисты сломили сопротивление противника и освободили от неонацистов населенный пункт Розовка», - отметил Белоусов.

За проявленный героизм и подлинное мужество более 1900 военнослужащих получили высокие награды. Отмечается, что Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять поставленные задачи, приближая победу.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #награждение #Белоусов #Розовка #Песчаное
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