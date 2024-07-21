ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Нижнее Песчаное под Харьковом

Российские войска освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Нижнее Песчаное под Харьковом. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе боевых действий нанесено поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в ряде районов населенных пунктов в ДНР.

«Противник потерял за сутки свыше 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три 155-мм гаубицы: М777, М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, уничтожено американское 105-мм орудие М119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Всего в зоне СВО уничтожено десять складов боеприпасов, включая склад с 400 тонн боеприпасов ВСУ, а также сбит вертолет Ми-8 воздушных сил ВСУ и поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Юрьевка в ДНР военнослужащими группировки войск «Центр».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.