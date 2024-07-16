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Глава МО РФ Белоусов поздравил бойцов с освобождением Урожайного

В освобождении Урожайного участвовали бойцы 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригады и 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты.
2024-07-16 00:32:12
© Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com

Участвующие в спецоперации боевые соединения получили поздравительные телеграммы от министра обороны РФ Андрея Белоусова. В частности, он поздравил 5-ю отдельную гвардейскую танковую Тацинскую Краснознаменную ордена Суворова II степени бригаду с освобождением населенного пункта Урожайное в ДНР.

«С первых дней специальной военной операции бригада выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, доказывая, что по праву носит почетное наименование "гвардейская", и является одним из передовых соединений группировки войск "Восток"», - указано в соответствующей телеграмме.

Ее военнослужащие уверенно продвигаются на Южно-Донецком направлении, где, как отметили в Минобороны РФ, противник несет существенные потери и отступает в сторону запада. При этом двое военнослужащих бригады получили высокое звание Героя России, еще 1025 бойцов удостоены государственных наград.

Кроме того, министр Белоусов направил поздравление с освобождением Урожайного 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригаде морской пехоты.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, тесните неприятеля на Шахтерском направлении и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом решительность и стойкость», - заявил глава военного ведомства.

В ходе СВО военнослужащие бригады освобождают от неонацистов Донецкую Народную Республику и Запорожскую область. Более тысячи бойцов представлены к государственным наградам, еще трое военнослужащих удостоились звания Героя РФ.

Глава оборонного ведомства Андрей Белоусов поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Он выразил уверенность, что они продолжат служить России, надежно обеспечивая ее безопасность.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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