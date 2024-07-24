Глава МО Польши: Киеву нельзя в ЕС без решения вопроса Волынской резни

В Минобороны Польши назвали одним из условий вступления Украины в Евросоюз разрешение вопроса Волынской резни, связанное с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни», -сказал глава польского Минобороны в эфире телеканала Polsat.

Сообщается, что речь идет только о европейском вопросе и не затрагивает предоставление военной помощи Украине, пишет «360». Членство Киева в Евросоюзе будет зависеть от удовлетворения требований Польши в этой теме, уточнили в оборонном ведомстве.

В 2023 году на территории Тернопольской области Украины было обнаружено массовое захоронение жертв Волынской резни - уничтожения в 1943 году украинскими националистами польского населения Волыни. В Польше это событие расценили как геноцид, предположительно, погибли до 150 тысяч человек.

В ноябре прошлого года в Варшаве направили запрос на эксгумацию тел с целью проведения экспертизы и перезахоронения жертв, тогда же заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Киеву «не стоит и мечтать» о вступлении в ЕС без решения этой проблемы.