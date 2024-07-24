МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава МО Польши: Киеву нельзя в ЕС без решения вопроса Волынской резни

Глава Минобороны Польши заявил, что членство Украины в Евросоюзе возможно только при условии удовлетворения требований Польши по эксгумации останков жертв Волынской резни 1943 года.
Елизавета Кондрикова 2024-07-24 01:02:34
© Фото: IMAGO, Christian Spicker Globallookpress

В Минобороны Польши назвали одним из условий вступления Украины в Евросоюз разрешение вопроса Волынской резни, связанное с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.  

«Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни», -сказал глава польского Минобороны в эфире телеканала Polsat.

Сообщается, что речь идет только о европейском вопросе и не затрагивает предоставление военной помощи Украине, пишет «360». Членство Киева в Евросоюзе будет зависеть от удовлетворения требований Польши в этой теме, уточнили в оборонном ведомстве.  

В 2023 году на территории Тернопольской области Украины было обнаружено массовое захоронение жертв Волынской резни - уничтожения в 1943 году украинскими националистами польского населения Волыни. В Польше это событие расценили как геноцид, предположительно, погибли до 150 тысяч человек.

В ноябре прошлого года в Варшаве направили запрос на эксгумацию тел  с целью проведения экспертизы и перезахоронения жертв, тогда же заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что  Киеву «не стоит и мечтать» о вступлении в ЕС без решения этой проблемы.

#Украина #Польша #Волынская резня #Минобороны Польши #вступление украины в ес #Владислав Косиняк-Камыш
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 