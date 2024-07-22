В Госдуме призвали ввести ГОСТ для квестов после трагедии в Махачкале

Ночь, улица, хоррор-квест и реальные крики о помощи. Квест-рум с названием «Дом ужасов» стал кошмаром. Около двух часов ночи проверить нервы на прочность пришли группа молодых людей. Игра пошла не по плану и закончилась смертью двух девушек. Первоначальных версий трагедии было много, но утром сотрудники Следственного комитета задержали аниматора, проводившего игру. Он рассказал, как все было на самом деле.

Погибшие – молодые девушки 19 и 25 лет. Младшая, Асия, совсем недавно вышла замуж. В злополучный вечер подруги собирались провести время дома, но решили получить порцию адреналина. Очевидцы, оказавшиеся неподалеку в момент происшествия, слышали крики о помощи и пытались открыть дверь и окна до приезда пожарных. Но железные решётки не подавались, а запертую дверь болгаркой вскрывали уже спасатели.

«Я в половине второго проходил здесь по Шеболдаева, услышал крики о помощи. Очевидцы помогали людям, вытаскивали решетки с окон. Скорая приехала, пожарные. Очевидцы спасли троих, всего человек 5-7 было в помещении. Двое, которые погибли, ремнями были пристегнуты, поэтому не смогли выйти сразу», - рассказал очевидец Яхъя Алиев.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования на контроле региональной прокуратуры. На месте трагедии побывала и комиссии администрации города. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов обещал оказать помощь семьям пострадавших. А организаторов квеста ждёт комплексная проверка.

«Мы в первую очередь проверим, на каком основании деятельность осуществлялась, проверим договорные отношения с тем, кто осуществлял деятельность. И какие отношения были с организацией и хозяином здания. Плюс по линии гражданской обороны, проверим полностью по линии безопасности», - сказал мэр города.

На происшествие отреагировала и Государственная дума. Ранее депутаты утвердили стандарты по организации подобных мероприятий для несовершеннолетних. Теперь уже предлагают ввести ГОСТ для всех квестов. В него может войти запрет использования открытого огня, заковывания, связывание, использование пил, любого оружия, топоров, горючих и химических веществ.