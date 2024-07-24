МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Водитель взорванной машины в Москве самостоятельно перевязал себе ноги

Опубликованы кадры первых секунд после взрыва.
Сергей Лебедев 2024-07-24 10:33:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Водитель взорвавшегося на севере Москвы автомобиля попытался самостоятельно оказать себе первую медицинскую помощь. Он, судя по кадрам первых секунд после происшествия, которые оказались в распоряжении «Звезды», порвал на себе футболку и перевязал ею ноги.

Напомним, ранее стало известно, что пострадавший лишился ступней. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Сейчас врачи оказывают мужчине всю необходимую медицинскую помощь.

Также при взрыве была ранена сидевшая на пассажирском сиденье женщина. Ее доставили в больницу с рваными ранами лица.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Саперы обследуют двор, где взорвался автомобиль.

#Москва #взрыв #ЧП #полиция #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 