Водитель взорванной машины в Москве самостоятельно перевязал себе ноги

Водитель взорвавшегося на севере Москвы автомобиля попытался самостоятельно оказать себе первую медицинскую помощь. Он, судя по кадрам первых секунд после происшествия, которые оказались в распоряжении «Звезды», порвал на себе футболку и перевязал ею ноги.

Напомним, ранее стало известно, что пострадавший лишился ступней. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Сейчас врачи оказывают мужчине всю необходимую медицинскую помощь.

Также при взрыве была ранена сидевшая на пассажирском сиденье женщина. Ее доставили в больницу с рваными ранами лица.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Саперы обследуют двор, где взорвался автомобиль.