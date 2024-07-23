Площадь природных пожаров в Якутии превысила 700 тысяч гектаров

Больше 700 тысяч гектаров площади охвачено природными пожарами в Якутии, сообщил первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников. По его словам, очаги главным образом действуют в труднодоступных территориях, куда не может доехать тяжелая землеройная техника.

В республике действует 75 природных пожаров, сообщили в Авиалесоохране. С момента их обнаружения огонь прошел больше 703 тысяч гектаров. На особом контроле у властей находятся 11 природных пожаров вблизи населенных пунктов. Ситуация осложняется сильным ветром и жарой. Кроме того, сильно мешает дым от лесных пожаров.

В двух городах республики - Вилюйске и Нюрбе - зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации химических веществ.

Каждый день МЧС и Авиалесоохрана ликвидируют очаги, но появляются новые. Наиболее сложная обстановка в двух районах - Абыйском и Верхневилюйском.

В Абыйском улусе на северо-востоке республики пожар подошел практически вплотную к селу Кенг-Кюель. Накануне сообщалось, что огонь перекинулся на населенный пункт и оттуда эвакуируют пожарных. В республиканском главке МЧС опровергли эту информацию, но сообщили, что обстановка там остается напряженной. По кромке пожара работает вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Глава села принял решение эвакуировать детей, женщин, пожилых людей и маломобильных граждан, сообщил корреспондент «Звезды» Роман Кутуков. До сих пор сохраняется вероятность захода огня в село.

Но самые апокалиптические кадры приходят из поселка Белая Гора. Густой черный дым накрыл населенный пункт, а огонь фактически взял его в кольцо. На дорогах дальше пары метров ничего не разглядеть. Люди спешат покинуть свои дома - дышать невозможно. Огонь пытаются остановить встречным палом и минерализованными полосами.

На тушении пожаров работает авиация. Накануне вертолет Ми-8 МЧС России сбрасывал воду в Абыйском районе, сегодня самолеты Бе-200 ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России будут бороться с огнем на территории Верхневилюйского и Абыйского районов.

В Якутию на днях прилетит третий самолет-амфибия Бе-200, который будет направлен в районы, где складывается наиболее сложная ситуация, сообщил глава республики Айсен Николаев.