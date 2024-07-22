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В Якутии из-за лесных пожаров эвакуируют жителей сел

В село Киенг-Кюель вылетел вертолет МЧС, который заберет 17 человек.
Сергей Лебедев 2024-07-22 12:16:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Якутии эвакуируют жителей населенных пунктов, к которым приближаются лесные пожары. В село Киенг-Кюель Абыйского района вылетел вертолет МЧС. Кадры с места оказались в распоряжении «Звезды».

Известно, что вертолетом эвакуируют 17 человек. Спасатели вывезут двух маломобильных жителей, 13 детей и двух сопровождающих.

В МЧС подчеркнули, что пока прямой угрозы селу нет. Лес горит почти в 6,8 километра от населенного пункта.

Напомним, в Якутии бушуют мощные лесные пожары. Только за минувшие сутки ликвидировали восемь пожаров на площади более 9 000 гектаров. На тушение привлекалось 1 602 человека и 137 единиц техники. Авиация МЧС уже сбросила более 200 тонн воды. 

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