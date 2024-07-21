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Politico: Нетаньяху отложит переговоры с ХАМАС до выборов США

По данным дипломатического источника, Нетаньяху считает, что после выборов позиция Штатов по отношению к Израилю изменится.
Мария Зайцева 2024-07-21 20:11:52
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress

Израиль может не проводить переговоры с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа до выборов президента США в ноябре. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатический источник.

По словам высокопоставленного дипломата неназванной страны Ближнего Востока, премьер-министр Израиля может ожидать, что отношение США к Израилю и конфликту в секторе Газа при победе Дональда Трампа сильно изменится.

Собеседник издания отметил, что также причиной оттягивания переговоров может быть попытка успокоить крайне правых членов правительства, а также идея об ослаблении ХАМАС.

«Наша оценка - это что Нетаньяху хочет выиграть времени до ноябрьских выборов», - отметил зарубежный дипломат неназванной ближневосточной страны.

Он также заявил, что премьер Израиля может считать, что после выборов избежит давления, которое сейчас оказывается действующим президентом США Джо Байденом.

«Нетаньяху может думать, что... Трамп займет более мягкую позицию по отношению к Израилю, и более жесткую - по отношению к Ирану и союзным ему движениям, в частности, к ливанскому движению "Хезболлах"», - заключил он.

Ранее Эрдоган призвал западные страны оказать давление на Израиль.

#в стране и мире #сша #Выборы #Израиль #Биньямин Нетаньяху #переговоры #ХАМАС
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