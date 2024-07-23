Харрис сравнила предвыборную гонку с «американскими горками»

Вице-президент США Камала Харрис назвала избирательную кампанию демократической партии «американскими горками» на фоне решения действующего главы государства Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Харрис призналась, что испытывает смешанные чувства после заявления Байдена о снятии своей кандидатуры, пишет РИА Новости.

«Я понимаю, что это американские горки и все мы наполнены большим количеством смешанных эмоций из-за этого», - сообщила она в ходе своего первого выступления перед избирательным штабом демократов.

О том, что глава Белого дома не намерен добиваться переизбрания стало известно ранее. В своем обращении Байден поддержал Харрис.

За несколько часов она собрала рекордную сумму пожертвований и успела провести переговоры с видными демократами в конгрессе.

К слову, выдвижение Камалы Харрис кандидатом на осенних выборах в США поддержали более 500 делегатов съезда демократической партии. Всего в августовском съезде примут участие около 4700 человек. Аналитики считают, что поддержка вице-президента продолжит расти.