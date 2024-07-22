В Кремле не удивлены решением Байдена выйти из президентской гонки

В Кремле не будут давать оценку решению Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США. Этот вопрос должен заботить американских избирателей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эта тема не является приоритетной для российской повестки дня, подчеркнул Песков. По его словам, дело касается избирательной кампании в одной из крупнейших стран мира, тем не менее это не внутреннее дело России.

Песков добавил, что в Кремле не были удивлены этим решением Байдена выйти из предвыборной гонки. События в США научили ничему не удивляться, сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков назвал очень важным для РФ будущее российско-американских отношений. В Кремле не готовы оценивать роль Камалы Харрис в этой сфере, потому что до сих пор она не проявляла активности на этом направлении, добавил Песков.

Джо Байден в воскресенье заявил, что прекращает участие в предвыборной гонке. Он призвал демократов поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента. Выборы главы государства пройдут в США в ноябре.