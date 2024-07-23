Кремлев ответил на решение МОК исключить МБА из списка признанных

Глава Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об исключении МБА из списка признанных. По его словам, в МОК «пытаются мстить орагнизации, которая защищает честь спортсменов, отстаивающих свой флаг и гимн на Олимпийских играх».

«МБА независимая, прозрачная и ее работа демократична, в отличие от МОК. Самое смешное - это их слова: "мы исключаем". Откуда они исключают и где мы были включены? Главное, чтобы бокс был на Олимпиаде в 2024 году и проходил в 2028 году», - заявил он «Звезде».

Также он назвал МОК «преступной организацией» и заявил, что Томас Бах не соответствует своей должности.

Решение об исключении МБА из списка признанных принял МОК 23 июля на сессии олимпийского комитета в Париже. Оно было принято единогласно.

В Международном олимпийском комитете ущемляют спортсменов, поскольку только в IBA допущены спортсмены из России и Белоруссии с флагом страны и гимном, отметил Кремлев.

Приглашение на Игры получили 10 российских борцов, но позже Федерация спортивной борьбы России решила отказаться от участия сборной в ОИ-2024. Мамедов был единственным борцом, который принял приглашение МОК выступить на Играх в Париже, но он тоже отказался от участия в соревнованиях из-за травмы.

Российские спортсмены на предстоящий Играх в Париже выступят в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.