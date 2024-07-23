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Кремлев ответил на решение МОК исключить МБА из списка признанных

Сегодня единогласным решением на сессии МОК в Париже Международная ассоциация бокса была исключена из списка признанных международных организаций.
Ирина Егорова 2024-07-23 20:29:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об исключении МБА из списка признанных. По его словам, в МОК «пытаются мстить орагнизации, которая защищает честь спортсменов, отстаивающих свой флаг и гимн на Олимпийских играх».

«МБА независимая, прозрачная и ее работа демократична, в отличие от МОК. Самое смешное - это их слова: "мы исключаем". Откуда они исключают и где мы были включены? Главное, чтобы бокс был на Олимпиаде в 2024 году и проходил в 2028 году», - заявил он «Звезде».

Также он назвал МОК «преступной организацией» и заявил, что Томас Бах не соответствует своей должности.

Решение об исключении МБА из списка признанных принял МОК 23 июля на сессии олимпийского комитета в Париже. Оно было принято единогласно.

В Международном олимпийском комитете ущемляют спортсменов, поскольку только в IBA допущены спортсмены из России и Белоруссии с флагом страны и гимном, отметил Кремлев.

Приглашение на Игры получили 10 российских борцов, но позже Федерация спортивной борьбы России решила отказаться от участия сборной в ОИ-2024. Мамедов был единственным борцом, который принял приглашение МОК выступить на Играх в Париже, но он тоже отказался от участия в соревнованиях из-за травмы. 

Российские спортсмены на предстоящий Играх в Париже выступят в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

#Спорт #бокс #Олимпийские игры #МОК #наш эксклюзив #признание #Умар Кремлев #мба
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