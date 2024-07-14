Допущенный на Олимпиаду борец Мамедов отказался от участия в Играх

Российский борец Шамиль Мамедов принял решение не участвовать в Олимпиаде в Париже. Информацию об отказе сообщила 13 июля Федерация спортивной борьбы России (ФСБР).

«Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы. О решении борец уведомил МОК», - пишет ТАСС.

Ранее приглашение на Игры получили 10 российских борцов, но позже Федерация спортивной борьбы России решила отказаться от участия сборной в ОИ-2024. Мамедов был единственным борцом, который принял приглашение МОК выступить на Играх в Париже.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Прошедшие отбор российские спортсмены смогут выступить только в индивидуальных дисциплинах, без флага и гимна. Им не разрешат участвовать в церемонии открытия. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.