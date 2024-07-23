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Дудаков заявил, что кампанию Харрис будет «тащить» вице-президент

Сплотившись вокруг фигуры Харрис, демократы надеются не потерять места в конгрессе и сенате, считает американист.
Владимир Рубанов 2024-07-23 14:38:57
© Фото: Trevor Cokley U.S. Air, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Камала Харрис была основным кандидатом на замену Джо Байдену на осенних президентских выборах, потому что она вице-президент и у нее есть определенный статус, рассказал в беседе со «Звездой» политолог, американист Малек Дудаков.

Харрис - темнокожая женщина, за что ее в свое время и взяли вице-президентом, считает эксперт. По его мнению, любой, кто будет задавать неудобные вопросы о состоятельности ее кандидатуры, тут же будет обвинен в том, что он расист и сексист.

Кандидатуру Харрис поддержали ключевые фигуры в Демократической партии. Это попытка показать сплочение вокруг ее фигуры.

«Против Камалы Харрис играет тот факт, что она сама не очень талантливый политик. Она пыталась участвовать в президентской кампании 2019 года, но тогда ни у кого особую симпатию не вызвала - даже среди демократов. Тогда она закончила кампанию с рейтингом в 2%», - напомнил политолог.

И сейчас рейтинги Харрис на посту вице-президента очень низкие. По опросам, она сильно отстает от Трампа - примерно так же, как Байден.

Харрис обвиняли в том, что она часто срывается на своих подчиненных. Ее подчиненные часто приходили и уходили, особой команды вокруг нее не сложилось. Если она как-то все же победит, в ее администрации в Белом доме будет тотальный хаос, считает американист.

«Но я вполне допускаю, что у политтехнологов Демпартии есть надежда на то, что сейчас к ней подберут сильного кандидата - вице-президента. Озвучивают имена губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро либо сенатора от Аризоны, бывшего астронавта Марка Келли - кого-то из них, я вполне допускаю, мы увидим», - рассказал Дудаков.

Именно этот человек будет «тащить» эту предвыборную кампанию, а не Харрис, считает эксперт. Демократы надеются, что так им удастся избежать разгромного поражения и сохранить свои места в конгрессе и сенате. Тогда им будет проще воевать с Дональдом Трампом в его четырехлетнее правление, заключил эксперт.

#сша #Джо Байден #Демократическая партия #Камала Харрис #наш эксклюзив #выборы-2024 #президентские выборы в сша #Малек Дудаков
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