Пострадавшая при взрыве в Апшеронске умерла в больнице Краснодара

В Краснодарской краевой клинической больнице №1 скончалась женщина, пострадавшая при взрыве бытового газа в Апшеронске накануне. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

Женщина поступила к врачам в тяжелом состоянии. В той же больнице с травмами средней тяжести остаются еще два человека.

В Апшеронске по-прежнему перекрыта улица Ворошилова, где от взрыва обрушилось здание. Там продолжают разбор завалов 11 человек и девять единиц техники - экскаватор, фронтальный погрузчик и грузовики. Спасатели работали там всю ночь.

При взрыве в нежилом здании пострадали четыре человека. Одного человека спасли из-под завалов. Жительница города рассказала«Звезде», как чудом уцелела, задержавшись по дороге на работу.