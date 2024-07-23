МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пострадавшая при взрыве в Апшеронске умерла в больнице Краснодара

В Краснодарской краевой клинической больнице остаются еще два человека.
Владимир Рубанов 2024-07-23 11:30:34
© Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю © Видео: СУ СКР по Краснодарскому краю

В Краснодарской краевой клинической больнице №1 скончалась женщина, пострадавшая при взрыве бытового газа в Апшеронске накануне. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

Женщина поступила к врачам в тяжелом состоянии. В той же больнице с травмами средней тяжести остаются еще два человека.

В Апшеронске по-прежнему перекрыта улица Ворошилова, где от взрыва обрушилось здание. Там продолжают разбор завалов 11 человек и девять единиц техники - экскаватор, фронтальный погрузчик и грузовики. Спасатели работали там всю ночь.

При взрыве в нежилом здании пострадали четыре человека. Одного человека спасли из-под завалов. Жительница города рассказала«Звезде», как чудом уцелела, задержавшись по дороге на работу.

#в стране и мире #Краснодарский край #взрыв #Кубань #«Апшеронск» #пострадавшие #бытовой газ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 