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Одного человека спасли из-под завалов после взрыва газа в Апшеронске

В МЧС сообщили, что есть пострадавшие.
Владимир Рубанов 2024-07-22 09:10:09
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Одного человека спасли из-под завалов после взрыва бытового газа в Апшеронске. Есть пострадавшие, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел около 07.55 на улице Ворошилова. В здании обрушились строительные конструкции ориентировочно на площади 100 квадратных метров. Начался пожар на площади 30 квадратных метров.

Пожарные локализовали возгорание в 08.05. На месте работают 28 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в здании, расположенном у центрального рынка.

#Краснодарский край #взрыв #«Апшеронск» #пострадавшие #МЧС России #бытовой газ
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