Одного человека спасли из-под завалов после взрыва газа в Апшеронске

Одного человека спасли из-под завалов после взрыва бытового газа в Апшеронске. Есть пострадавшие, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел около 07.55 на улице Ворошилова. В здании обрушились строительные конструкции ориентировочно на площади 100 квадратных метров. Начался пожар на площади 30 квадратных метров.

Пожарные локализовали возгорание в 08.05. На месте работают 28 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в здании, расположенном у центрального рынка.