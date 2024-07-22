Четыре человека попали в больницу после взрыва газа в Апшеронске

Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в городе Апшеронске Краснодарского края. Об этом сообщил глава района Алексей Передереев.
Пострадавшие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.
Нежилое здание на улице Ворошилова в Апшеронске обрушилось в результате взрыва сегодня около 8 утра. По предварительным данным причиной взрыва стал газ.
Сейчас улица временно перекрыта, там работают оперативные службы. На месте обрушения проводят аварийно-спасательные работы.
Ранее в МЧС сообщили, что одного человека спасли из-под завалов. В здании обрушились строительные конструкции на площади примерно 100 квадратных метров.
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