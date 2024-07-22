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Четыре человека попали в больницу после взрыва газа в Апшеронске

На месте обрушения здания продолжаются аварийно-спасательные работы.
Владимир Рубанов 2024-07-22 10:33:36
© Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю © Видео: МЧС России

Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в городе Апшеронске Краснодарского края. Об этом сообщил глава района Алексей Передереев.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.

Нежилое здание на улице Ворошилова в Апшеронске обрушилось в результате взрыва сегодня около 8 утра. По предварительным данным причиной взрыва стал газ.

Сейчас улица временно перекрыта, там работают оперативные службы. На месте обрушения проводят аварийно-спасательные работы.

Ранее в МЧС сообщили, что одного человека спасли из-под завалов. В здании обрушились строительные конструкции на площади примерно 100 квадратных метров.

#Краснодарский край #взрыв #Кубань #«Апшеронск» #пострадавшие #МЧС России #бытовой газ
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