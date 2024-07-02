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Орбан заявил о необходимости внести изменения в политике ЕС

По словам венгерского премьера, в регионе создалась угроза войны, а вместо общественного порядка - разгул нелегальной миграции.
Глеб Владовский 2024-07-02 00:08:40
© Фото: Dominika Zarzycka Keystone Press Agency Globallookpress

Политика Евросоюза нуждается в серьезных переменах. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, народы стран Европы хотят мира, но в связи с тем, что конфликт на Украине не удалось предотвратить. А когда Россия начала СВО, вовремя кризис изолировать не вышло.

«Поэтому вместо мира европейцы сегодня получают войну, а вместо порядка и безопасности - миграцию и террористическую угрозу», - подчеркнул политик.

Орбан выразил мнение, что такие правоконсервативные силы как «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», Австрийская партия свободы и чешское движение ANO («Акция недовольных граждан» - Прим. ред.) могут внести серьезные изменения в ЕС.

Ранее в Кремле дали оценку кадровым переменам в руководстве Евросоюза.

#в стране и мире #евросоюз #Виктор Орбан #политика ес
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