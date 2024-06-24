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Орбан: Россия должна быть частью европейской системы безопасности

При этом премьер-министр Венгрии добавил, что российское общество не является европейским.
Елизавета Кондрикова 2024-06-24 04:47:59
© Фото: Meng Dingbo, XinHua Globallookpress

Россия должна быть частью системы безопасности Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Россия может и должна быть частью европейской системы безопасности», - цитирует RT слова политика, сказанные им в интервью медиагруппе Funke.

При этом, по словам Орбана, российская система и ее общество отличаются от европейских, а сама Россия «другая». По этому поводу премьер призвал «не строить иллюзий».

Напомним, в начале июня венгерский глава также призывал Запад перестать поставлять оружие Киеву, чтобы прекратить конфликт на Украине. По словам политика, тем самым Евросоюз имеет возможность завершить конфликт за сутки.

#Россия #Европа #Венгрия #Виктор Орбан #европейская безопасность
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