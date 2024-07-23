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В Вашингтоне над Капитолием приспустили флаги США

В американских соцсетях связывают подобное положение флагов с возможной смертью главы государства Джо Байдена.
Елизавета Кондрикова 2024-07-23 00:57:25
© Фото: Evan Golub, ZUMAPRESS.com Globallokpress

В столице США Вашингтоне над Капитолием приспустили государственные флаги страны. Об этом свидетельствует онлайн-трансляция с камер наблюдения.

В соцсетях американские пользователи связывают произошедшее со смертью главы государства Джо Байдена, пишет RT. В здании Капитолия располагается американский Сенат.

Напомним, в последние дни американскую общественность волновали слухи о смерти Байдена в связи с тем, что он в течение нескольких дней не появлялся лично на публике. Конгрессвумен Лорен Боберт накануне выступила с призывом доказать, что президент жив - появиться перед камерами до 00:30 23 июля.

В понедельник в Белом доме попытались ответить на все спекуляции, сообщив, что президент работает в виртуальном формате.

#сша #Джо Байден #Вашингтон #Капитолий #флаги
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