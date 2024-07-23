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Байден передал госдепу и минфину полномочия по поддержке Украины

Принятый в США закон о восстановлении экономического процветания украинцев, в числе прочего, предусматривает конфискацию российских активов.
Ян Брацкий 2024-07-23 00:41:49
© Фото: Chris KleponisPOOL Keystone Press Agency Global Look Press

Президент США Джо Байден делегировал главе минфина и госсекретарю часть своих полномочий, предусмотренных законом о поддержке Украины, включая положения о конфискации российских замороженных активов.

«Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента <...> по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев», - говорится в опубликованном Белым домом меморандуме.

Ранее директор Департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что Россия может навсегда потерять свои активы, которые заморожены в странах коллективного Запада.

Их возможную конфискацию эксперт назвал стратегической ошибкой США, где институт частной собственности до сих пор считался незыблемым. Конфискация, по мнению Тимофеева, подорвет этот основополагающий миф.

Между тем, ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии предостерегали страны «Большой семерки» от конфискации 300 миллиардов евро замороженных российских активов. В противном случае официальный Эр-Рияд не исключал продажу некоторых европейских долговых обязательств.

#Экономика #сша #Госдеп США #байден #минфин #российские активы
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