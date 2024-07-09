Эр-Рияд угрожал G7 продажей бондов в случае конфискации активов России

Власти Саудовской Аравии предостерегали страны G7 от конфискации 300 миллиардов евро замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloomberg.

В противном случае Эр-Рияд не исключал продажу некоторых европейских долговых обязательств. Тогда речь шла о бумагах французского казначейства, которые держит Минфин Саудовской Аравии, и других европейских бондов, сообщил источник агентства.

Страны G7 в минувшем июне договорились использовать прибыль от российских активов для помощи Украине, но не сами активы. Резко против выступили некоторые страны ЕС. По данным агентства, именно предупреждение Саудовской Аравии повлияло на их решение. К полной конфискации активов призывали США и Великобритания.

Напомним, по итогам саммита «семерки», его участники договорились о выдаче Украине кредита, который будет обеспечен будущими доходами от использования замороженных активов Банка России.