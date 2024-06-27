В Минфине допустили, что РФ навсегда потеряла средства на Западе

Россия может навсегда потерять свои активы, которые были заморожены в странах Запада, заявил директор Департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев на площадке дискуссионного клуба «Валдай». При этом их возможная конфискация станет стратегической ошибкой Запада, считает он.

Сейчас нельзя говорить о том, что западные страны точно решатся на конфискацию замороженных средств РФ, сказал Тимофеев. Там важен институт частной собственности, он считается незыблемым. Если политики пойдут на конфискацию, то подорвут этот основополагающий миф.

Есть попытки конфисковать российские средства через причинение ущерба - например, международный трибунал или связывая действия российских олигархов с действиями российских властей, сказал представитель Минфина.

В ближайшее время решения о конфискации активов РФ не будет, полагает Тимофеев. По его словам, перед выборами президента США не хотят дестабилизировать мировую экономику, но потом этот тормоз исчезнет. В Вашингтоне могут пойти на обострение уже поздней осенью, это будет критическое время.

Решение о конфискации и на руку, и не на руку России, сказал представитель Минфина.

«Никаких инвестиций суверенных в США и ЕС в долгосрочной перспективе не будет - это просто потеря ресурсов, нет смысла. Никто не мог сделать столько для репатриации капитала в Россию, сколько сделал Запад. Отток капитала из России будет сокращаться», - сказал Тимофеев.

Ранее в ЕС утвердили передачу Киеву 1,4 млрд евро доходов от замороженных активов России. Предполагается, что эти деньги направят на закупку оружия.