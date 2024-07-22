В Якутии спустя трое суток нашли пропавший вертолет и тела погибших

Поисково-спасательная группа обнаружила место крушения вертолета Robinson, который пропал в Якутии в пятницу. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Воздушное судно полностью разрушено. На месте крушения нашли тела пилота и трех пассажиров.

Вертолет пропал в Алданском районе 19 июля, напоминает «360». Пилот Robinson R44II в назначенное время не вышел на связь. После этого ночью зафиксировали сработавший аварийный радиомаяк.

Ранее низкая облачность не позволяла провести поисковую операцию в гористой местности.

Поисковый Ми-8 со спасателями, медицинскими работниками и сотрудниками правоохранительных органов на борту смог вылететь из аэропорта Маган к месту проведения поисков только накануне.