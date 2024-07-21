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В Якутии третий день не начинают поиск вертолета Robinson из-за погоды

Низкая облачность мешает провести поисковую операцию в гористой местности.
Услада Дубинина 2024-07-21 07:02:35
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости

Специалисты до сих пор не начали поиск вертолета Robinson R44II и четырех человек, которые находились на борту воздушного судна, из-за низкой облачности в гористой местности. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».

«Местность в данном районе поисков гористая, установилась низкая облачность, соответственно, видимость ограниченная. По требованиям безопасности полетов, в таких условиях вылет невозможен», - указано в сообщении.

Ранее вылет вертолета Ми-8 в Алданский район для проведения поисковой операции был назначен на утро 20 июля. Позже в Telegram-канале появилась информация об отмене проведения поисков из-за неблагоприятных погодных условий. 

Напомним, что вертолет Robinson R44II пропал ночью 19 июля в Республике Саха. На борту воздушного судна находились пилот и три пассажира. В СУТ СК сообщили, что у вертолета сработал аварийный радиомаяк.

#в стране и мире #вертолет #якутия #Поисковая операция #республика саха
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