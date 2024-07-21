Ми-8 со спасателями вылетел на поиски пропавшего вертолета Robinson

Экипаж вертолета Ми-8 вылетел на поиски пропавшего 19 июля в Якутии в вертолета Robinson, на борту которого находились четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».

«21 июля в 15.40 вертолет со спасателями, медицинскими работниками и сотрудниками правоохранительных органов вылетел с аэропорта Маган к месту проведения поисков», - указано в сообщении.

По данным МЧС, аварийный маяк на борту пропавшего вертолета Robinson сработал в 80 км от села Чагда Алданского района.

Ранее в Telegram-канале появилась информация об отмене проведения поисков из-за неблагоприятных погодных условий. Начать поисковую операцию планировали 20 июля утром. Сообщения об отмене публиковались 20 и 21 июля, причиной являлась низкая облачность в гористой местности.

Напомним, что вертолет Robinson пропал 19 июля ночью. На борту воздушного судна находились пилот и три пассажира.