Страны коллективного Запада активно готовятся к вооруженному конфликту с Россией. Таким мнением поделился президент Сербии Александр Вучич. С его слов, пока Запад не готов противостоять Москве, но со временем это может измениться

«Они уже готовятся к конфликту с Россией и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах», - сказал Вучич в интервью телеканалу Pink.

Между тем, требования киевского режима разрешить удары западным оружием вглубь России являются очень опасной эскалацией напряженности и провокацией. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Схожих позиций придерживается и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его мнению, разрешения Запада использовать его оружие и боеприпасы для ударов по России демонстрирует желание спонсоров Киева обострить конфликт.