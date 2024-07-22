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Вучич рассказал об активной подготовке Запада к столкновению с Москвой

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Запад в стремлении обострить украинский конфликт.
Ян Брацкий 2024-07-22 04:08:19
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress

Страны коллективного Запада активно готовятся к вооруженному конфликту с Россией. Таким мнением поделился президент Сербии Александр Вучич. С его слов, пока Запад не готов противостоять Москве, но со временем это может измениться

«Они уже готовятся к конфликту с Россией и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах», - сказал Вучич в интервью телеканалу Pink.

Между тем, требования киевского режима разрешить удары западным оружием вглубь России являются очень опасной эскалацией напряженности и провокацией. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Схожих позиций придерживается и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его мнению, разрешения Запада использовать его оружие и боеприпасы для ударов по России демонстрирует желание спонсоров Киева обострить конфликт.

#Россия #Сербия #Запад #конфликт #Вучич
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