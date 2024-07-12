В Кремле назвали опасной эскалацией разрешение Запада бить по России

Требования киевского режима разрешить удары западным оружием вглубь России являются очень опасной эскалацией напряженности и «провокацией». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Главное, что этими ракетами уже наносятся удары по нашей территории. Давайте не забывать, что и Луганск, и Донецк, и Херсон, и Запорожье - это все территория Российской Федерации. А все, что касается увеличения этого расстояния, то это чистейшей воды провокация, новый, очень опасный виток эскалации напряженности», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Россия «самым внимательным образом» отслеживает все заявления участников юбилейного саммита НАТО.

Накануне Зеленский сообщил о встрече с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которой якобы получил разрешение использовать ракеты Storm Shadow по военным целям на территории России. За день до этого глава британского кабмина заявил, что Киев должен сам выбирать цели для дальнобойных ракет и применять их по своему усмотрению.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что разрешение коллективного Запада бить своим оружием по территории России демонстрирует явное желание обострить конфликт. Запад желает еще большей эскалации, пояснил он.