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Фицо: Запад хочет обострить конфликт, разрешая ВСУ бить по России

По словам премьера Словакии, Братислава не будет втянута в подобную авантюру.
Глеб Владовский 2024-06-08 13:43:43
© Фото: Dmytro Smoliyenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Решения ряда стран Запада дать добро Украине наносить удары по России показывает их явное желание обострить конфликт. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По словам политика, Запад желает больше эскалации, чем прекращения конфликта.

«Как премьер Словакии я не буду втягивать республику ни в какие подобные военные авантюры», - подчеркнул он.

Политик также напомнил, что проголосовал на проходящих в эти дни выборах в Европарламент. Фицо также заявил, что необходимо выбирать исключительно тех, кто выступает за мирные инициативы.

Напомним, что с 6 по 9 июня 2024 года проходят выборы в Европейский парламент.

#в стране и мире #Украина #Роберт Фицо #словакия #страны запада #Удары по России
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