Фицо: Запад хочет обострить конфликт, разрешая ВСУ бить по России

Решения ряда стран Запада дать добро Украине наносить удары по России показывает их явное желание обострить конфликт. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По словам политика, Запад желает больше эскалации, чем прекращения конфликта.

«Как премьер Словакии я не буду втягивать республику ни в какие подобные военные авантюры», - подчеркнул он.

Политик также напомнил, что проголосовал на проходящих в эти дни выборах в Европарламент. Фицо также заявил, что необходимо выбирать исключительно тех, кто выступает за мирные инициативы.

Напомним, что с 6 по 9 июня 2024 года проходят выборы в Европейский парламент.