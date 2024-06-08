Фицо: Запад хочет обострить конфликт, разрешая ВСУ бить по России

Решения ряда стран Запада дать добро Украине наносить удары по России показывает их явное желание обострить конфликт. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По словам политика, Запад желает больше эскалации, чем прекращения конфликта.
«Как премьер Словакии я не буду втягивать республику ни в какие подобные военные авантюры», - подчеркнул он.
Политик также напомнил, что проголосовал на проходящих в эти дни выборах в Европарламент. Фицо также заявил, что необходимо выбирать исключительно тех, кто выступает за мирные инициативы.
Напомним, что с 6 по 9 июня 2024 года проходят выборы в Европейский парламент.
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