Миллиардер Сакс назвал госпереворотом выход Байдена из гонки

Выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки является государственным переворотом, сам же американский лидер превратил Штаты в «банановую республику», заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«И теперь, как в банановой республике, он свергнут в результате государственного переворота. Что посеешь, то и пожнёшь», - цитирует RT сообщение Сакса в социальной сети X.

Напомним, в воскресенье Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов в США, теперь от демократов могут выдвинуть вице-президента Камалу Харрис. Выборы в стране пройдут в ноябре текущего года.

После подобного решения в Конгрессе также призвали Байдена оставить пост президента страны. Сам же американский лидер заявил, что останется в должности главы государства до окончания срока.