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Миллиардер Сакс назвал госпереворотом выход Байдена из гонки

Он также заявил, что Байден превратил США в «банановую республику».
Елизавета Кондрикова 2024-07-22 03:47:16
© Фото: Al Drago - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки является государственным переворотом, сам же американский лидер превратил Штаты в «банановую республику», заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«И теперь, как в банановой республике, он свергнут в результате государственного переворота. Что посеешь, то и пожнёшь», - цитирует RT сообщение Сакса в социальной сети X.

Напомним, в воскресенье Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов в США, теперь от демократов могут выдвинуть вице-президента Камалу Харрис. Выборы в стране пройдут в ноябре текущего года. 

После подобного решения в Конгрессе также призвали Байдена оставить пост президента страны. Сам же американский лидер заявил, что останется в должности главы государства до окончания срока.

#сша #выборы в США #Джо Байден #Конгресс #президент США
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