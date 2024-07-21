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Спикер Палаты представителей США призвал Байдена уйти в отставку

По словам Джонсона, если Байден не способен баллотироваться в президенты, то он не может исполнять и обязанности главы государства.
Игнат Далакян 2024-07-21 22:05:15
© Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post Consolidated News Photos Globallookpress

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майк Джонсон призвал президента Джо Байдена уйти в отставку после снятия своей кандидатуры с президентской гонки.

«Если Джо Байден не способен баллотироваться в президенты, он не способен и исполнять обязанности президента. Он должен немедленно уйти в отставку», - написал Джонсон на своей старнице в соцсети X.

Немногим ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки. При этом нынешний американский лидер отметил, что останется на посту главы государства до конца срока. Он пообещал подробнее раскрыть свое решение в обращении к нации.

На уход Байдена из президентской гонки отреагировал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. По его словам, Байден войдет в историю страны как худший президент Соединенных Штатов.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #отставка
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