Спикер Палаты представителей США призвал Байдена уйти в отставку

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майк Джонсон призвал президента Джо Байдена уйти в отставку после снятия своей кандидатуры с президентской гонки.

«Если Джо Байден не способен баллотироваться в президенты, он не способен и исполнять обязанности президента. Он должен немедленно уйти в отставку», - написал Джонсон на своей старнице в соцсети X.

Немногим ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки. При этом нынешний американский лидер отметил, что останется на посту главы государства до конца срока. Он пообещал подробнее раскрыть свое решение в обращении к нации.

На уход Байдена из президентской гонки отреагировал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. По его словам, Байден войдет в историю страны как худший президент Соединенных Штатов.