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Песков прокомментировал выход Байдена из президентской гонки

Пресс-секретарь президента отметил, что до выборов в США еще четыре месяца.
Мария Зайцева 2024-07-21 22:10:30
© Фото: Will Lanzoni Keystone Press Agency Globallookpress

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приоритет для России — достижение целей специальной военной операции, а не выборы в Соединенных Штатах. Об этом он сообщил в беседе с Life.

Песков напомнил, что до ноябрьских выборов в США еще четыре месяца, что является длинным сроком. Он отметил, что за это время многое может измениться.

«Нужно набраться терпения и внимательно следить, что будет дальше», - прокомментировал пресс-секретарь президента РФ выход Джо Байдена из президентской гонки.

Песков заключил, что приоритетом для России является достижение целей СВО.

Ранее стало известно, что президент Джо Байден снял свою кандидатуру с предстоящих выборов на пост президента в США. Его уход прокомментировала Мария Захарова, спросив, «куда именно» уходит глава Штатов.

#в стране и мире #сша #Выборы #Кремль #Джо Байден #Дмитрий Песков
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