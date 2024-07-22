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Путин подписал закон о разрешении тратить маткапитал на стройку дома

Средства могут быть направлены на счет эскроу, представителем которого является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Ирина Егорова 2024-07-22 17:06:54
© Фото: Nikolay Gyngazov Russian Look, Globallookpress

В России материнский капитал теперь можно вложить в строительство дома. Разрешение о возможности тратить средства на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через эскроу-счета было подписано 22 июля президентом России Владимиром Путиным.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство объекта индивидуального жилищного строительства», - говорится в законе.

Также в тексте документа описан процесс возврата денег семейного капитала, если договор эскроу-счета будет расторгнут. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2025 года. Эскроу-счета используются на рынке строящейся недвижимости для безопасности сделок.

Программа материнского капитала продлится до 2030 года. Сегодня семья получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей при рождении первенца и еще на 202 тысячи рублей при рождении второго ребенка, при этом выплаты по материнскому капиталу постоянно индексируются. По словам главы Минтруда России, самым популярным направлением расходования средств материнского капитала в 2023 году стало улучшение жилищных условий. Также маткапитал можно потратить на образование, кружки и в качестве ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет.

#Общество #дом #дети #семья #строительство #поддержка #маткапитал #средства
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