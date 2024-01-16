Маткапитал на первого ребенка увеличится до 630,4 тысячи рублей с 1 февраля

Максимальный размер материнского капитала в Год семьи составит 833 тысячи рублей. Маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля 2024 года. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что выплата на первого ребенка составит 630,4 тысячи рублей, а на второго - 833 тысячи рублей. По сообщению правительства РФ, родители, которые уже получили выплату на первого ребенка, могут при рождении второго получить доплату 202,6 тысячи рублей.

Министр труда России Антон Котяков пояснил, что по поручению президента РФ с 2022 года материнский капитал ежегодно индексируется по фактической инфляции. По его словам, с учетом этого с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго ребенка - на 57,4 тысячи рублей.

По словам главы Минтруда России, самым популярным направлением расходования средств материнского капитала в 2023 году стало улучшение жилищных условий. Этой возможностью, как говорится в сообщении правительства РФ, воспользовались более 677 тысяч семей. Второй по популярности использования средств маткапитала стала ежемесячная выплата на ребенка до трех лет. Третье место заняло образование.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему материнский капитал не следует тратить на приобретение автомобиля. Российский лидер допустил разработку льготных программ на приобретение автомобилей для многодетных семей на Дальнем Востоке.