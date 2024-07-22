Политолог Елисеева: Харрис будет сложно нарастить электоральный рейтинг

«Арифметика победы Джо Байдена ушла в минус» - такими словами прокомментировала замену Джо Байдена на Камалу Харрис на посту кандидата в президенты США от Демократической партии политолог Наталья Елисеева. В разговоре со «Звездой» она предположила, что такой шаг был сделан после проделанных расчетов и вычисленного антирейтинга, когда подсчитали количество необходимых ресурсов, для того чтобы Байдена избрали. Соответственно, пришли к выводу, что кандидата нужно менять.

«Скорее всего, это было условие спонсоров, они начали разбегаться, так как не хотели давать деньги на кампанию человека, который не соображает. Для привлечения новых ресурсов был необходим новый кандидат, который хотя бы смог стоять на ногах, как бы это абсурдно ни звучало. Остатки этих денег будут использоваться Харрис, и будут привлекаться новые ресурсы», - объяснила эксперт.

Также она оценила шансы Харрис на победу в президентской гонке.

«Харрис перед Байденом выигрывает, конкурентов среди демократов у нее нет. Госпожа Харрис бодрее, у нее есть узнаваемость, но мы уже видели, как работает команда Байдена, на что они делают акценты и как они ведут свою работу. Второй момент, мы видели кампанию, когда Трамп выступал против женщины - в прошлый раз была Клинтон», - заявила политолог.

По ее словам, низкие шансы на победу обусловлены тем, что ей за довольно ограниченный период времени нужно будет нарастить электоральный рейтинг.

Напомним, что накануне Джо Байден заявил, что прекращает участие в предвыборной гонке. Он призвал демократов поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента. По данным СМИ, ее поддержали уже больше 500 делегатов намеченного на август съезда Демпартии. Сам Байден, несмотря на выход, отработает на посту весь оставшийся срок. Выборы главы государства пройдут в США в ноябре.