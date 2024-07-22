Опубликованы фото с места крушения вертолета Robinson в Якутии

Пропавший три дня назад вертолет Robinson обнаружен - эксклюзивные кадры с места крушения и поисково-спасательных работ публикует «Звезда». Видно, что воздушное судно полностью разрушено. Есть жертвы - погибли пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело.

Вертолет пропал в Алданском районе 19 июля. Пилот Robinson R44II в назначенное время не вышел на связь. После этого ночью зафиксировали сработавший аварийный радиомаяк.

Поисковая операция постоянно откладывалась из-за неблагоприятных погодных условий - в гористой местности наблюдалась низкая облачность. Борт Ми-8 со спасателями, медицинскими работниками и сотрудниками правоохранительных органов в течение трех дней не мог вылететь из аэропорта Маган к месту крушения.