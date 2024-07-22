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Опубликованы фото с места крушения вертолета Robinson в Якутии

На месте крушения найдены тела пилота и трех пассажиров.
Ирина Егорова 2024-07-22 15:30:47
© Фото: ТРК «Звезда»

Пропавший три дня назад вертолет Robinson обнаружен - эксклюзивные кадры с места крушения и поисково-спасательных работ публикует «Звезда». Видно, что воздушное судно полностью разрушено. Есть жертвы - погибли пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. 

Вертолет пропал в Алданском районе 19 июля. Пилот Robinson R44II в назначенное время не вышел на связь. После этого ночью зафиксировали сработавший аварийный радиомаяк. 

Поисковая операция постоянно откладывалась из-за неблагоприятных погодных условий - в гористой местности наблюдалась низкая облачность. Борт Ми-8 со спасателями, медицинскими работниками и сотрудниками правоохранительных органов в течение трех дней не мог вылететь из аэропорта Маган к месту крушения. 

#фото #вертолет #Ми-8 #крушение #якутия #наш эксклюзив #Robinson
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