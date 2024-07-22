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Политолог Семибратов объяснил логику замены Байдена на Харрис

Спонсоры кампании Байдена пытаются спасти свои деньги, считает эксперт.
Владимир Рубанов 2024-07-22 12:34:17
© Фото: Photo Image Press Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Спонсоры предвыборной кампании Джо Байдена после его выхода из гонки поддержат Камалу Харрис, чтобы спасти свои деньги, считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Несмотря на то что спонсоры выделяли средства действительно именно под кандидатуру Байдена, сами спонсоры его кампании - те люди, которые несколько месяцев лоббировали его кандидатуру - поняли, что он не способен их выиграть, сказал эксперт в беседе со «Звездой».

«Для них эти средства являются инвестицией. Инвестиция в Байдена является заведомо проигрышной. Поэтому попытка поменять его на Камалу - это очень отчаянная попытка сохранить свои средства», - полагает Семибратов.

Шансы на выборах Камалы Харрис не в последнюю очередь зависят от политики республиканцев и от действий Трампа, подчеркнул эксперт. Для многих в США лидер республиканцев остается токсичной фигурой, поэтому в пользу вице-президента могут сыграть просчеты команды Трампа и его собственные промахи.

В воскресенье Джо Байден заявил, что прекращает участие в предвыборной кампании, и призвал выдвинуть кандидатом своего вице-президента Камалу Харрис. По данным СМИ, ее поддержали уже больше 500 делегатов намеченного на август съезда Демпартии.

#сша #Дональд Трамп #Джо Байден #Камала Харрис #наш эксклюзив #выборы президента США #выборы-2024
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