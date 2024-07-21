МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова прокомментировала уход Байдена из президентской гонки

Официальный представитель МИД прокомментировала уход Байдена в своем телеграм-канале.
Мария Зайцева 2024-07-21 21:13:01
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале уход из президентской гонки действующего главы США Джо Байдена.

Захарова пошутила, что Байден не уточнил, куда он уходит.

«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», - отметила она.

Ранее стало известно, что Джо Байден не планирует больше участвовать в ноябрьских выборах в президенты США. Заявление об этом он опубликовал в своих социальных сетях.

#в стране и мире #Мария Захарова #Джо Байден #МИД России #президент США #выборы США
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 