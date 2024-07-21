Захарова прокомментировала уход Байдена из президентской гонки

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале уход из президентской гонки действующего главы США Джо Байдена.

Захарова пошутила, что Байден не уточнил, куда он уходит.

«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», - отметила она.

Ранее стало известно, что Джо Байден не планирует больше участвовать в ноябрьских выборах в президенты США. Заявление об этом он опубликовал в своих социальных сетях.