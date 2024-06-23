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В Севастополе количество пострадавших от обстрела ВСУ увеличилось до 22

Известно о двух погибших, в том числе об одном ребенке.
Услада Дубинина 2024-06-23 13:44:19
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь увеличилось до 22 человек, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек», - указано в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Известно о двух погибших в результате обстрела украинскими военнослужащими. Развожаев уточнил, что в числе погибших есть двухлетний ребенок.

Ранее губернатор сообщил о работе систем ПВО в Севастополе. Он рекомендовал местным жителям оставаться во укрытиях и безопасных местах. На Крымском мосту временно ограничили движение транспорта, специалисты досматривали машины.

#в стране и мире #Севастополь #ВСУ #атака #Михаил Развожаев #пво рф
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