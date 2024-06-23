В Севастополе количество пострадавших от обстрела ВСУ увеличилось до 22

Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь увеличилось до 22 человек, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек», - указано в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Известно о двух погибших в результате обстрела украинскими военнослужащими. Развожаев уточнил, что в числе погибших есть двухлетний ребенок.

Ранее губернатор сообщил о работе систем ПВО в Севастополе. Он рекомендовал местным жителям оставаться во укрытиях и безопасных местах. На Крымском мосту временно ограничили движение транспорта, специалисты досматривали машины.