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Движение на Крымском мосту временно перекрыли

Находящихся на мосту просят проходить осмотр.
Услада Дубинина 2024-06-23 12:39:28
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Сотрудники проводят досмотр машин, находящихся на дорожном сооружении. Информация об этом размещена в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - указано в сообщении.

В Севастополе оперативные службы приведены в готовность, в Крыму работает ПВО. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. Он рекомендовал местным жителям оставаться во временных укрытиях и безопасных местах. Он уточнил, что на открытом пространстве возможно получить ранение от осколков.

#в стране и мире #Крым #пво #Крымский мост #Михаил Развожаев
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