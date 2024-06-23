Движение на Крымском мосту временно перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Сотрудники проводят досмотр машин, находящихся на дорожном сооружении. Информация об этом размещена в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - указано в сообщении.

В Севастополе оперативные службы приведены в готовность, в Крыму работает ПВО. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. Он рекомендовал местным жителям оставаться во временных укрытиях и безопасных местах. Он уточнил, что на открытом пространстве возможно получить ранение от осколков.