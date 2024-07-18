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Бизнесмен из США призвал Украину сдаваться и заключать мир

Экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал украинские власти сдаваться и заключать мир с Россией.
Дарина Криц 2024-07-18 06:18:51
© Фото: Максим Гучек, РИА Новости

Представитель американского бизнеса призвал киевские власти сдаваться и заключать с Россией мир.

Предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание на большие потери Украины за июнь. Своим мнением он поделился в социальной сети X, его слова приводит Life.

«Количество украинских потерь в июне - 55 000. Время сдаваться и заключать мир. На обещания Запада Зеленский пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится», - заявил Дотком.

В то же время сообщалось заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия готова к любому диалогу с Украиной и Западом по конфликту и безопасности в Европе, но бегать ни за кем не будет.

В то же время его венгерский коллега Петер Сийярто подчеркнул, что его страна предоставит «любое место» для переговоров между представителями России и Украины.

#Россия #в стране и мире #Украина #мирные переговоры по Украине #Ким Дотком #призыв сдаваться
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