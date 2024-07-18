Представитель американского бизнеса призвал киевские власти сдаваться и заключать с Россией мир.

Предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание на большие потери Украины за июнь. Своим мнением он поделился в социальной сети X, его слова приводит Life.

«Количество украинских потерь в июне - 55 000. Время сдаваться и заключать мир. На обещания Запада Зеленский пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится», - заявил Дотком.

В то же время сообщалось заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия готова к любому диалогу с Украиной и Западом по конфликту и безопасности в Европе, но бегать ни за кем не будет.

В то же время его венгерский коллега Петер Сийярто подчеркнул, что его страна предоставит «любое место» для переговоров между представителями России и Украины.