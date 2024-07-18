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Лавров рассказал, когда будет возможность для диалога с Западом и Украиной

Россия готова к любому диалогу с Украиной и Западом, но бегать ни за кем не будет, заявил высокопоставленный дипломат Сергей Лавров.
Марина Крижановская 2024-07-18 03:51:23
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что российская сторона будет пристально следить за формулировками в документах  в контексте будущих мирных переговоров по Украине и консультации по вопросам безопасности в Европе.

Лавров подчеркнул, что при этом Россия не собирается ни за кем бегать или кого-то уговаривать, так как это «не в ее традициях». С соответствующим заявлением глава МИД выступил во время пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке.

«Вот какой тут стратегический диалог может быть, и любой другой диалог. Хотя повторю: если и когда наши коллеги одумаются, переболеют вот этой манией превосходства, собственного величия, собственной безнаказанности. Сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут, но бегать и уговаривать - это не в наших традициях», - заявил Лавров, его слова приводит «Радио Sputnik».

Кроме того, он акцентировал внимание, что РФ будет «закладывать предохранители» от возможности разночтений в любом будущем договоре по безопасности в Европе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 июля отмечала, страны Запада зондируют почву для переговоров с российской стороной, но, добавила она, «просто сказать не могут».

#в стране и мире #Сергей Лавров #Запад #МИД РФ #СБ ООН #мирные переговоры по Украине
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