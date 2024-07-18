Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров по Украине

Венгрия выразила готовность стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом напомнил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Он подчеркнул, что сразу после начала конфликта связался с представителями РФ и Украины Сергеем Лавровым и Андреем Ермаком и сообщил им о желании содействовать.

«Я сказал им обоим одно и то же - что Венгрия всегда готова содействовать переговорам, мы всегда готовы предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы», - передает его слова РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что, если помощь Венгрии будет нужна, ее обязательно предоставят.

Ранее венгерский министр иностранных дел заявил, что Будапешт не прекратит мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на угрозы Евросоюза. По словам Сийярто, эти угрозы только убеждают прилагать еще больше усилий в этом направлении.