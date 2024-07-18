Маск отметил Шольца под постом о комике, пожелавшем смерти Трампу

Бизнесмен Илон Маск призвал канцлера Германии Олафа Шольца прокомментировать шутку немецкого комика Себастьяна Хотца, который положительно высказался о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Тот, кто желает ухода из жизни ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?» - написал Маск и отметил под постом в соцсети Х аккаунт Шольца.

Комик, одобривший покушение на Трампа, работает на «Радио Берлина и Бранденбурга», которое спонсирует государство. В RBB Себастьян Хотц также прокомментировал рассуждения Илона Маска о загадочной смерти. Комик заявил, что слова американского бизнесмена дают ему большие надежды.

Напомним, Илон Маск после покушения выразил поддержку Дональду Трампу, сравнив его с 26-м президентом США Теодором Рузвельтом. По данным Bloomberg, американский предприниматель пожертвовал в комитет политических действий Трампа «значительную» сумму.