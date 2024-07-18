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Маск отметил Шольца под постом о комике, пожелавшем смерти Трампу

Илон Маск отреагировал на шутку немецкого комика, одобрившего покушение на Дональда Трампа.
Услада Дубинина 2024-07-18 14:19:23
© Фото: шольц Marquardt,Christian, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бизнесмен Илон Маск призвал канцлера Германии Олафа Шольца прокомментировать шутку немецкого комика Себастьяна Хотца, который положительно высказался о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. 

«Тот, кто желает ухода из жизни ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?» - написал Маск и отметил под постом в соцсети Х аккаунт Шольца. 

Комик, одобривший покушение на Трампа, работает на «Радио Берлина и Бранденбурга», которое спонсирует государство. В RBB Себастьян Хотц также прокомментировал рассуждения Илона Маска о загадочной смерти. Комик заявил, что слова американского бизнесмена дают ему большие надежды. 

Напомним, Илон Маск после покушения выразил поддержку Дональду Трампу, сравнив его с 26-м президентом США Теодором Рузвельтом. По данным Bloomberg, американский предприниматель пожертвовал в комитет политических действий Трампа «значительную» сумму. 

#в стране и мире #Дональд Трамп #покушение #илон маск #Олаф Шольц #комик
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