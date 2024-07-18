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Кремль назвал угрозой для РФ присутствие кораблей НАТО в Черном море

Дмитрий Песков заявил, что Москва будет принимать меры для обеспечения своей безопасности.
Тимур Шерзад 2024-07-18 11:49:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал угрозой для России концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе. 

Он добавил, что Москва для обеспечения своей безопасности будет предпринимать соответствующие меры, учитывая присутствие натовских кораблей на Черном море.

При этом Песков отметил, что присутствие на Черном море военных кораблей нечерноморских государство жестко регулируется конвенцией Монтре, и отметил, что Турция выступает администратором, который в данном случае выполняет свои функции достаточно четко. 

При этом Дмитрий Песков напомнил, что среди черноморских государств есть страны НАТО - например, Румыния и Болгария. 

Ранее в НАТО декларировали расширение на Черном море и Балканах. А в Кремле отметили, что новые шаги НАТО требуют от России принятия решений для сдерживания альянса.

#НАТО #корабли #Дмитрий Песков #черноморский регион
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