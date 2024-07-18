Экипажи Ми-28НМ уничтожили украинских пехотинцев в зоне СВО

Армейская авиация ВКС России громит неприятеля в зоне ответственности группировки войск «Север». Вертолет Ми-28НМ уничтожил украинские укрепления и пехоту врага. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе нанесения удара, как уточнил штурман Ми-28НМ Андрей, использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-13.

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек. На обратном пути вертолеты шли на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 выпустил 80 неуправляемых ракет по опорному пункту врага. А летчики штурмовиков Су-25 группировки «Восток» уничтожили специальную технику ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.