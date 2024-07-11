Экипаж Ка-52 выпустил 80 неуправляемых ракет по опорному пункту врага

Армейская авиация непрерывно громит с воздуха украинских боевиков. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по украинскому опорному пункту в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщило Минобороны России.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам», - говорится в сообщении.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр и вернулся на аэродром вылета.

Согласно словам командира вертолета Ка-52М Александра, экипаж действовал в составе смешанной группы, в числе которой также числились вертолеты Ми-28 и Ми-8. Также он уточнил, что по опорному пункту противника было выпущено 80 неуправляемых ракет.

Передовой авиационный наводчик доложил об успешном поражении всех указанных целей. В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 группировки «Восток» уничтожили специальную технику ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.