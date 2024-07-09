Экипажи Су-25 группировки «Восток» уничтожили специальную технику ВСУ

Российские штурмовики громят неприятеля с воздуха. Экипажи Су-25 ликвидировали живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Восток» и уничтожили его специальную технику, а также украинскую пехоту. Об этом сообщает Минобороны России.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», - говорится в сообщении.

Целью для штурмовиков стал опорный пункт и живая сила противника.

Летчик Су-25 Иван уточнил, что удар наносился парой штурмовиков с кабрирования.

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр. Выпустив тепловые ловушки, они вернулись обратно на аэродром. Передовой авиационный наводчик подтвердил поражение целей.

Ранее в ВКС России заявили, что авиабомбы достанут врага в любых укрытиях.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.