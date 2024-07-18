В Израиле заявили о возможности начать войну в Ливане «за секунду»

Израильская операция в отношении Ливана может начаться «за секунду». Выступая перед военнослужащими на севере Израиля, министр обороны Йоав Галант указал, что израильская армия ведет «ограниченную войну» на севере страны.

По словам главы оборонного ведомства сказал, что с этой целью используется только часть армии. Но промежуток между ударами на юге и севере может быть очень коротким, предупредил Галант. Его слова приводит местная газета Times of Israel.

«Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛ, но все может измениться за секунду. От главного удара на юге до главного удара на севере. И это будет быстро, неожиданно и очень резко. Такое тоже может произойти в результате действий ливанского движения "Хезболла"», - заявил он резервистам бригады Одед.

Кроме этого, израильский министр сообщил, что Израиль «приближается к перепутью» принятия решений и готов пойти на переговоры с ливанским шиитским вооруженным движением.

«В случае если "Хезболла" захочет пойти на переговоры с Израилем, с нами, и дойти до ситуации, когда оно отойдет от линии границы в районы за рекой Литани, как это предусмотрено резолюцией ООН, то мы с ним договоримся», - процитировали его репортеры.

Третьего июля глава МИД Ливана заявил о нежелании воевать с Израилем. Министр Абдалла Бу Хабиб направил через азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова главе внешнеполитического ведомства Израиля Исраэлю Кацу сообщение о нежелании войны.

Прежде, 1 июля, появилась информация, что Израиль может начать военную операцию в Ливане во второй половине июля.