Энергоблок №1 на Ростовской АЭС подключили к сети

Энергоблок №1 начал работать на Ростовской АЭС после временного отключения, об этом сообщает «RT» со ссылкой на официальный Telegram-канал концерна «Росэнергоатом». В энергетической компании уточнили, что к 5:45 утра блок осуществлял нагрузку в 1000 мегаватт .

«Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе», - указано в сообщении.

Напомним, что энергоблок перестал работать 16 июля. В «Росэнергоатоме» уточнили, что отключение произошло под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. Энергоблоки № 2 и № 4 Ростовской АЭС продолжили работать в штатном режиме. Пресс-секретарь концерна Андрей Альберти рассказал «Звезде», что радиационный фон в районе расположения АЭС не изменился.